Президент Чехии Милош Земан попал в больницу

Детали

Пресс-секретарь Земана сообщил, что президент ненадолго отправился в больницу, а на следующей неделе у него запланированы ряд встреч.

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77-летний Земан передвигается в инвалидной коляске и в прошлом году провел более шести недель в больнице с неустановленным серьезным заболеванием, которое временно вызвало опасения относительно его способности исполнять обязанности.

Земан является главой страны и имеет полномочия назначать премьер-министров и управляющих центральных банков, но большая часть исполнительной власти находятся в руках правительства.

Последний пятилетний срок Земана истекает в марте следующего года.