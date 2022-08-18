Президент Чехии Милош Земан попал в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге в четверг для запланированного краткосрочного пребывания, передает УНН со ссылкой на Сeske Noviny.
Детали
Пресс-секретарь Земана сообщил, что президент ненадолго отправился в больницу, а на следующей неделе у него запланированы ряд встреч.
Добавим
77-летний Земан передвигается в инвалидной коляске и в прошлом году провел более шести недель в больнице с неустановленным серьезным заболеванием, которое временно вызвало опасения относительно его способности исполнять обязанности.
Земан является главой страны и имеет полномочия назначать премьер-министров и управляющих центральных банков, но большая часть исполнительной власти находятся в руках правительства.
Последний пятилетний срок Земана истекает в марте следующего года.