Президент Чехії Мілош Земан потрапив до лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан був госпіталізований до Центрального військового шпиталю у Празі у четвер для запланованого короткострокового перебування, передає УНН з посиланням на Сeske Noviny.
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Прессекретар Земана повідомив, що президент ненадовго вирушив до лікарні, а наступного тижня у нього заплановано низку зустрічей.
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77-річний Земан пересувається в інвалідному візку і минулого року провів понад шість тижнів у лікарні з невстановленим серйозним захворюванням, яке тимчасово викликало побоювання щодо його здатності виконувати обов'язки.
Земан є главою держави і має повноваження призначати прем'єр-міністрів та керівників центральних банків, але більшість виконавчої влади перебувають у руках уряду.
Останній п'ятирічний термін Земана закінчується у березні наступного року.