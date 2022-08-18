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Президент Чехії Мілош Земан потрапив до лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан був госпіталізований до Центрального військового шпиталю у Празі у четвер для запланованого короткострокового перебування, передає УНН з посиланням на Сeske Noviny.

Президент Чехії Мілош Земан потрапив до лікарні

Деталі

Прессекретар Земана повідомив, що президент ненадовго вирушив до лікарні, а наступного тижня у нього заплановано низку зустрічей.

Додамо

77-річний Земан пересувається в інвалідному візку і минулого року провів понад шість тижнів у лікарні з невстановленим серйозним захворюванням, яке тимчасово викликало побоювання щодо його здатності виконувати обов'язки.

Земан є главою держави і має повноваження призначати прем'єр-міністрів та керівників центральних банків, але більшість виконавчої влади перебувають у руках уряду.

Останній п'ятирічний термін Земана закінчується у березні наступного року.

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