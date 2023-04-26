Президент Бразилии во время визита в Испанию поддержал Украину

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"Никто не может сомневаться в том, что бразильцы осуждают территориальное нарушение россией Украины. Произошла ошибка, и началась война", - сказал он во время официального визита в Испанию.

"Сейчас нет смысла говорить, кто прав, а кто виноват. Сейчас мы должны остановить войну", - добавил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

"Никто в мире не говорит о мире, кроме меня, это все равно, что кричать одному в пустыне".

"Есть много тем для обсуждения - Крым, другие территории, НАТО", - сказал Лула. На вопрос журналистов, чей Крым, он уточнил, что не ему решать, кому принадлежит Крым. "Это дискуссия между россией и Украиной".

Он провел сравнение между действиями россии в Украине и войнами, которые ведут другие постоянные члены Совета Безопасности ООН, сославшись на вторжение США в Ирак в 2003 году без мандата ООН.

Санчес отметил, что важно подчеркнуть, что конфликт начался, когда россия вторглась в Украину в феврале 2022 года.

"В этой войне есть агрессор и жертва нападения", - сказал он, добавив, что "агрессором является" президент владимир путин.

Лула прибыл в Мадрид во вторник днем из Лиссабона.

Это его первая поездка в Европу с тех пор, как он вернулся в должность в январе после победы над Жаиром Болсонару на выборах в прошлом году.

Что предшествовало

Посетив Китай в начале этого месяца, Лула сказал, что Вашингтон должен прекратить "поощрять" войну, и что Соединенным Штатам и Европейскому союзу "необходимо начать говорить о мире".

В последние дни он также разозлил Украину, предложив согласиться отказаться от полуострова Крым.

Его комментарии подверглись критике со стороны Европы, Украины и США, а Вашингтон обвинил его в "повторении российской и китайской пропаганды".