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Президент Бразилії під час візиту до Іспанії підтримав Україну

Президент Бразилії під час візиту до Іспанії підтримав Україну

Київ • УНН

 • 440266 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва розкритикував вторгнення росії в Україну в середу, але сказав, що "зараз немає сенсу говорити, хто має рацію" у війні. Про це пишуть агентства AFP, АР та Reuters передає УНН.

Цитата

"Ніхто не може сумніватися у тому, що бразильці засуджують територіальне порушення росією України. Відбулася помилка, і почалася війна", - сказав він під час офіційного візиту до Іспанії.

"Зараз немає сенсу говорити, хто має рацію, а хто винен. Зараз ми маємо зупинити війну", - додав він на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"Ніхто у світі не говорить про мир, крім мене, це все одно, що кричати одному в пустелі".

"Є багато тем для обговорення - Крим, інші території, НАТО", - сказав Лула. На запитання журналістів, чий Крим, він уточнив, що не йому вирішувати, кому належить Крим. "Це дискусія між росією та Україною".

Він провів порівняння між діями росії в Україні та війнами, які ведуть інші постійні члени Ради Безпеки ООН, пославшись на вторгнення США до Іраку у 2003 році без мандату ООН.

Санчес зазначив, що важливо наголосити, що конфлікт почався, коли росія вторглася в Україну в лютому 2022 року.
"У цій війні є агресор і жертва нападу", - сказав він, додавши, що "агресором є" президент володимир путін.

Лула прибув до Мадрида у вівторок вдень з Лісабона.

Це його перша поїздка до Європи з того часу, як він повернувся на посаду у січні після перемоги над Жаїром Болсонару на виборах минулого року.

Що передувало

Відвідавши Китай на початку цього місяця, Лула сказав, що Вашингтон повинен припинити "заохочувати" війну, і що Сполученим Штатам та Європейському союзу "необхідно почати говорити про мир".

В останні дні він також розлютив Україну, запропонувавши погодитися відмовитися від півострова Крим.

Його коментарі піддалися критиці з боку Європи, України та США, а Вашингтон звинуватив його у "повторенні російської та китайської пропаганди".

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