Президент Боливии поздравил Россию с юбилеем революции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Боливии Эво Моралес поздравил Россию с 100 годовщиной Октябрьской революции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Многонациональная государство (Боливия) приветствует и поздравляет Россию с 100-летием социалистической революции, наше уважение и восхищение братскому президенту Путину", - заявил Моралес.
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По словам Моралеса, русская революция была примером борьбы против тирании и неравенства.
Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народ страны во вторник масштабно отметит 100-летие большевистской революции .