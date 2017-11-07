Президент Боливии поздравил Россию с юбилеем революции

"Многонациональная государство (Боливия) приветствует и поздравляет Россию с 100-летием социалистической революции, наше уважение и восхищение братскому президенту Путину", - заявил Моралес.

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По словам Моралеса, русская революция была примером борьбы против тирании и неравенства.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народ страны во вторник масштабно отметит 100-летие большевистской революции .