Президент Болівії привітав Росію з ювілеєм революції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент Болівії Ево Моралес привітав Росію з 100 річницею Жовтневої революції. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".
"Багатонаціональна держава (Болівія) вітає і поздоровляє Росію з 100-річчям соціалістичної революції, наша повага і захоплення братньому президенту Путіну", - заявив Моралес.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Білий дім: за 100 років комуністичні режими вбили 100 млн осіб
За словами Моралеса, російська революція була прикладом боротьби проти тиранії і нерівності.
Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що народ країни у вівторок масштабно відзначить 100-річчя більшовицької революції.