Президент Болівії привітав Росію з ювілеєм революції

"Багатонаціональна держава (Болівія) вітає і поздоровляє Росію з 100-річчям соціалістичної революції, наша повага і захоплення братньому президенту Путіну", - заявив Моралес.

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За словами Моралеса, російська революція була прикладом боротьби проти тиранії і нерівності.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що народ країни у вівторок масштабно відзначить 100-річчя більшовицької революції.