Президент "Бешикташа" опроверг информацию о переходе Конополянки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент "Бешикташа" Фикрет Орман ответил на сообщение о переходе в ближайшее время украинского полузащитника Евгения Коноплянки, информирует УНН со ссылкой на TurksVoetbal.net.
"Я также слышал, что Коноплянка прибудет в Стамбул. Я вам честно признаюсь, что согласно турецкой прессой, этот игрок переходит в наш клуб каждую ночь. Но я четко могу сказать, что прибытие Коноплянки в Турцию никак не связано с переходом в" Бешикташ ". мы занимаемся поиском игроков, но у нас на это больше месяца, поэтому мы не спешим", - признался глава "Черных орлов".
Примечательно, что в Стамбуле кроме "Бешикташа" также выступают "Галатасарай", "Фенербахче", "Башакшехир", "Касымпаша".
Напомним, что ранее была информация о согласовании условий трансфера и контракта Коноплянки между "Шальке" и "Бешикташем".