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Президент "Бешикташа" спростував інформацію про перехід Конополянки

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Президент "Бешикташа" Фікрет Орман відповів на повідомлення про перехід найближчим часом українського півзахисника Євгена Коноплянки, інформує УНН з посиланням на TurksVoetbal.net.

"Я також чув, що Коноплянка прибуде у Стамбул. Я вам чесно зізнаюсь, що згідно з турецькою пресою, цей гравець переходить у наш клуб щоночі. Але я чітко можу сказати, що прибуття Коноплянки у Туреччину ніяк не пов'язане з переходом у "Бешикташ". Ми займаємось пошуком гравців, але у нас на це є більше місяця, тому ми не поспішаємо", - зізнався голова "Чорних орлів".

Примітно, що в Стамбулі крім "Бешикташа" також виступають "Галатасарай", "Фенербахче", "Башакшехір", "Касимпаша".

Нагадаємо, що раніше була інформацію про погодження умов трансферу та контракту Коноплянки між "Шальке" та "Бешикташем".

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