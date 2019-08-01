"Шальке" досягнув домовленості по трансферу Коноплянки - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Вінгер збірної України та "Шальке" Євген Коноплянка наблизився до зміни клубу, повідомляє УНН з посиланням на видання "Sabah".
Напередодні між німецьким і турецьким клубами відбулися чергові переговори по трансферу нашого земляка, підсумком якого стало досягнення домовленості.
Спочатку "кобальтові" вимагали 4 млн євро за Коноплянку, а "Чорні орли" були готові заплатити вдвічі менше. В результаті сторони зійшлися на компромісній ціні в 3 млн.
Окрім того, стало відомо, що зарплатня Коноплянки в турецькому "Бешикташі" сягне 2,5 млн євро за сезон.
Очікується, що Коноплянка прибуде до Стамбулу в найближчі дні.
Зауважимо, що цього літа "Бешикташ", за який виступають екс-"динамівці" Віда та Ленс, оформили трансфер американського лівого вінгера з "Віторії Гімарайєш" Тайлера Бойда.