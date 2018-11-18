Президент Аргентины объявил трехдневный траур после обнаружения пропавшей год назад подлодки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Аргентины Маурисио Макри объявил в субботу о трехдневном трауре после того, как американская компания Ocean Infinity обнаружила затонувшую год назад подводную лодку San Juan, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.
“Их самопожертвование, их самоотдача ради родины должны вдохновлять нас всех, они бесценный пример для многих аргентинцев. В память о них мы объявим трехдневный национальный траур”, — сказал он.
Макри отметил, что для Аргентины “это были очень трудные 366 дней”. Он также поблагодарил все страны, оказавшие помощь в поиске субмарины.
Президент Аргентины также сказал, что власти страны начинают новый этап расследования в связи с гибелью подводной лодки.
“Теперь начинается этап серьезного расследования с целью узнать всю правду, которую мы обязались найти с первого дня поисков”, — заявил глава государства.
По его мнению, выяснение всех обстоятельств гибели субмарины “необходимо, чтобы отдать дань памяти и уважения героям и их родным”.
Как ранее информировал УНН, дизель-электрическая субмарина San Juan, на борту которой в момент её выхода из аргентинского порта Ушуайя находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017. 30 ноября ВМС объявили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины были продолжены.
В субботу ночью ВМС Аргентины сообщили об обнаружении субмарины компанией Ocean Infinity, которую нанял правительство Аргентины.