Президент Аргентини оголосив триденний траур після виявлення підводного човна San Juan
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент Аргентини Маурісіо Макрі оголосив у суботу про триденний траур після того, як американська компанія Ocean Infinity виявила затонулий рік тому підводний човен San Juan, інформує УНН із посиланням на ТАРС.
“Їх самопожертва, їх самовіддача заради батьківщини повинні надихати нас усіх, вони безцінний приклад для багатьох аргентинців. На згадку про них ми оголосимо триденний національний траур”, — сказав він.
Макрі зазначив, що для Аргентини “це були дуже важкі 366 днів”. Він також подякував усім країнам, що надали допомогу в пошуку субмарини.
Президент Аргентини також сказав, що влада країни починають новий етап розслідування у зв’язку із загибеллю підводного човна.
“Тепер починається етап серйозного розслідування з метою дізнатися всю правду, яку ми взяли на себе зобов’язання знайти з першого дня пошуків”, — заявив глава держави.
На його думку, з’ясування всіх обставин загибелі субмарини “необхідно, щоб віддати данину пам’яті і поваги героям і їхнім рідним”.
Як раніше інформував УНН, дизель-електрична субмарина San Juan, на борту якої у момент її виходу з аргентинського порту Ушуая перебували 44 члени екіпажу, перестала виходити на зв’язок 15 листопада 2017 року. 30 листопада ВМС оголосили про припинення операції із порятунку екіпажу, але пошуки самої субмарини були продовжені.
У суботу вночі ВМС Аргентини повідомили про виявлення субмарини компанією Ocean Infinity, яку найняв уряд Аргентини.