Президент анонсировал телефонный разговор с министром обороны США

"Сразу после принятия закона у меня в ближайшее время состоится телефонный разговор с министром обороны США. У нас будет увеличение финансовой поддержки обороны нашего государства, улучшение военно-технического сотрудничества и усиление ВСУ и всего сектора безопасности и обороны", - рассказал он.

Как сообщал УНН, 21 июня Верховная Рада приняла президентский законопроект о национальной безопасности. За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.