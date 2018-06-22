Президент анонсировал телефонный разговор с министром обороны США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что после принятия закона о национальной безопасности и обороне у него состоится телефонный разговор с министром обороны США. Об этом Глава государства сказал во время представления нового председателя Донецкой военно-гражданской администрации Александра Куця, передает УНН.
"Сразу после принятия закона у меня в ближайшее время состоится телефонный разговор с министром обороны США. У нас будет увеличение финансовой поддержки обороны нашего государства, улучшение военно-технического сотрудничества и усиление ВСУ и всего сектора безопасности и обороны", - рассказал он.
Как сообщал УНН, 21 июня Верховная Рада приняла президентский законопроект о национальной безопасности. За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.