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Президент анонсував телефонну розмову з міністром оборони США

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко повідомив, що після ухвалення закону  про національну безпеку і оборону у нього відбудеться телефонна розмова з міністром оборони США. Про це Глава держави сьогодні сказав під час представлення нового голови Донецької військово-цивільної адміністрації Олександра Куця, передає УНН.

“Відразу після прийняття закону у мене найближчим часом відбудеться телефонна розмова з міністром оборони США. Ми будемо мати збільшення фінансової підтримки оборони нашої держави, покращення військо-технічної співпраці, і посилення ЗСУ і всього сектору безпеки й оборони”, — розповів він.

Як повідомляв УНН, 21 червня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про національну безпеку. За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів.

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