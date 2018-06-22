Президент анонсував телефонну розмову з міністром оборони США

“Відразу після прийняття закону у мене найближчим часом відбудеться телефонна розмова з міністром оборони США. Ми будемо мати збільшення фінансової підтримки оборони нашої держави, покращення військо-технічної співпраці, і посилення ЗСУ і всього сектору безпеки й оборони”, — розповів він.

Як повідомляв УНН, 21 червня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про національну безпеку. За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів.