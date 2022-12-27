Президент анонсировал Послание Верховной Раде: о чем будет говорить

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Во время своего традиционного вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выступит перед Верховной Радой в ежегодном Послании, где представит свой взгляд на реализацию задач на 2023 год, пишет УНН.

Детали

Гарант отметил, что последняя неделя в году для страны будет важной с политической точки зрения. Украина входит в следующий год и должна сохранить общее понимание своих национальных целей.

Цитата

"Это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире – это все задачи на ближайшее время. В скором времени я представлю свой взгляд на реализацию этих задач в ежегодном Послании Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины", — заявил Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, где глава итальянского правительства подчеркнула, что ее страна рассматривает предоставление систем ПВО для защиты украинского неба.

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