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Президент анонсував Послання до Верховної Ради: про що говоритиме

Президент анонсував Послання до Верховної Ради: про що говоритиме

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Під час свого традиційного вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що виступить перед Верховною Радою у щорічному Посланні, де представить свій погляд на реалізацію завдань на 2023 рік, пише УНН.

Деталі

Гарант зауважив, що останній тиждень в році для країни буде важливим із політичного погляду. Україна заходить в наступний рік і має зберегти спільне розуміння своїх національних цілей.

Цитата

"Це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. Незабаром я представлю свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному Посланні до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України", — заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський провів телефонну розмову із премʼєр-міністеркою Італії Джорджія Мелоні, де голова італійського уряду наголосила, що її країна розглядає надання систем ППО для захисту українського неба.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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