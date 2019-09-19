Претендент на судью КСУ хочет через суд отменить отклонение его кандидатуры
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Денис Невядомский просит суд обязать Совет судей Украины принять решение и рекомендовать внеочередному съезду судей его кандидатуру на должность судьи Конституционного Суда Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.
"В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить решение Совета судей Украины №68 от 16 августа 2019 года и обязать ССУ принять решение и рекомендовать XVII внеочередному съезду судей Украины Дениса Невядомского на должность судьи Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.
В оспариваемом решении указано о том, что ССУ принял поручить сообщить соответствующим кандидатам на должность судьи КСУ о том, что они не набрали достаточного количества голосов для принятия Советом рекомендации внеочередному съезду на должность судьи КСУ.
"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в сообщении.
Напомним, на специальном пленарном заседании КСУ 17 сентября 2019 года Главой Конституционного Суда Украины избран судья Конституционного Суда Александр Тупицкий.