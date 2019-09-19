Претендент на суддю КСУ хоче через суд скасувати відхилення його кандидатури
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Денис Нев’ядомський просить суд зобов’язати Раду суддів України ухвалити рішення та рекомендувати позачерговому з’їзду суддів його кандидатуру на посаду судді Конституційного суду України. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду міста Києві.
"Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення Ради суддів України №68 від 16 серпня 2019 року і зобов’язати РСУ прийняти рішення та рекомендувати XVII позачерговому з’їзду суддів України Дениса Нев’ядомського на посаду судді Конституційного суду України", - йдеться в повідомленні.
У оскаржуваному рішенні зазначено, що РСУ ухвалила доручити повідомити відповідних кандидатів на посаду судді КСУ про те, що вони не набрали достатньої кількості голосів для ухвалення Радою рекомендації позачерговому з’їзду на посаду судді КСУ.
"Наразі судом вирішується питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на спеціальному пленарному засіданні КСУ 17 вересня головою суду обрано суддю Конституційного суду Олександра Тупицького.