Пресс-центр ООС опубликовал видео работы реактивно-артиллерийского дивизиона РСЗО "Ураган"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Пресс-центр Операции объединенных сил опубликовал видео обучения и тренировочного использования военной техники реактивно-артиллерийского дивизиона РСЗО “Ураган”, информирует УНН со ссылкой на Facebook-страницу ООС.
“Подразделения оперативно-тактической группировки „Восток“ Объединенных сил во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли, и защищать морское побережье. Во время тренировок военные инженеры оперативно провели минировании десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним”, — указано в сообщении.
В пресс-центре также сообщили: “В это же время реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО „Ураган“ условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу. Во время учебы военные подразделения активно использовали аэрозольное маскировки”.
“Обучение стало ярким доказательством того, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море”, — добавили в ООС.