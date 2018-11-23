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Прес-центр ООС опублікував відео роботи реактивно-артилерійського дивізіону РСЗВ "Ураган"

Прес-центр ООС опублікував відео роботи реактивно-артилерійського дивізіону РСЗВ "Ураган"

Київ • УНН

 • 13126 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Прес-центр Операції об’єднаних сил опублікував відео навчання та тренувального використання військової техніки реактивно-артилерійського дивізіону РСЗВ “Ураган”, інформує УНН з посиланням на Facebook-сторінку ООС.

“Підрозділи оперативно-тактичного угруповання „Схід“ Об’єднаних сил під час напружених навчаннях продемонстрували, як нищитимуть ворожі десантні кораблі, та захищатимуть морське узбережжя. Під час тренувань військові інженери оперативно провели мінування десантно-небезпечних ділянок берега та морські підходи до них”, — вказано у повідомленні.

У прес-центрі також повідомили: “В цей же час реактивно-артилерійський дивізіон РСЗВ „Ураган“ умовно обстріляв десантні кораблі противника на підходах до берега. Під час навчання військові підрозділи активно використовували аерозольне маскування”.

“Навчання стало яскравим доказом того, що підрозділи Об’єднаних сил готові не тільки швидко відреагувати на спроби противника висадити десант, але й скинути ворога назад у море”, — додали в ООС.

Українські Національні Новини

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