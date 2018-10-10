Пресс-секретарю Омеляна неизвестные выстрелили в окно квартиры
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Вчера вечером, 9 октября, неизвестные выстрелили в окно квартиры пресс-секретаря министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна Марины Томко. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вчера вечером около 22:30 в балконное окно моей квартиры был осуществлен выстрел. 20-й этаж дома. Никто не пострадал. Пробить внешнее стекло стеклопакета, внутреннее целое", - рассказала она.
По словам Томко, на место происшествия почти сразу прибыла полиция и следователи.
"Расследованием дела занимаются правоохранительные органы. Не хочу связывать этот случай с профессиональной деятельностью. Но даже если это хулиганство, это должно установить следствие", - отметила пресс-секретарь.
Напомним, ночью 1 октября два злоумышленника в Печерском районе Киева ворвались в дом супругов судьи Деснянского районного суда столицы и адвоката. Мужчине прострелили обе ноги.