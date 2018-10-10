Прес-секретарю Омеляна невідомі вистрілили у вікно квартири
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Учора ввечері, 9 жовтня, невідомі вистрілили у вікно квартири прес-секретаря міністра інфраструктури України Володимира Омеляна Марини Томко. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вчора ввечері близько 22:30 у балконне вікно моєї квартири було здійснено постріл. 20-й поверх будинку. Ніхто не постраждав. Пробито зовнішнє скло склопакету, внутрішнє ціле", - розповіла вона.
За словами Томко, на місце події майже одразу прибула поліція і слідчі.
"Розслідуванням справи займаються правоохоронні органи. Не хочу пов’язувати цей випадок з професійною діяльністю. Але навіть якщо це хуліганство, це має встановити слідство", - зауважила прес-секретар.
Нагадаємо, вночі 1 жовтня два зловмисники у Печерському районі Києва вдерлися у будинок подружжя судді Деснянського районного суду столиці та адвоката. Чоловікові прострелили обидві ноги.