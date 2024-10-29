Преподаватели СНАУ отправились в Китай на два месяца: будут преподавать и обмениваться опытом
Киев • УНН
14 преподавателей Сумского национального аграрного университета прибыли в Хэнанский институт науки и технологий в Китае. Они проведут там более 2 месяцев для преподавания, обмена опытом и реализации совместных проектов.
Представители Сумского национального аграрного университета прибыли в Китай для обмена опытом и продолжения реализации совместных проектов, передает УНН со ссылкой на сообщение СНАУ.
Детали
В рамках договора о сотрудничестве между СНАУ и Хенанским институтом науки и технологий 14 преподавателей из 4 факультетов (Агротехнологий и природопользования, Ветеринарный факультет, Факультет пищевых технологий и Экономика и менеджмент) прибыли в Сумской международный колледж ХИНТ (Китайская Народная Республика) для обмена опытом и продолжения реализации совместных проектов.
Представители СНАУ проведут в Китае более 2 месяцев - с 21.10 по 23.12. Целью визита является: преподавание дисциплины в соответствии распределения по договору, согласование академических планов, обмен опытом и решение административных задач.
В университете отметили, что это уже не первый визит в колледж, в весеннем семестре 2023-2024 года делегация преподавателей уже была в Сумском международном колледже ХИНТ. Они успешно выполнили все задачи, которые ставились перед ними. До этого колледж в осеннем семестре 2023-2024 году посещали советник ректора Владимир Ладыка и проректор по научной и международной деятельности Юрий Данько.
"Преподаватели, которые находятся в Китае, рассказывают, что впечатления самые лучшие, официальная встреча прошла в лучших традициях Китая. Были приглашены администрация института и колледжа, а также преподаватели соответствующих факультетов. Администрация университета и студенты тепло встретили преподавателей.
Ожидаем наших преподавателей с новыми знаниями и навыками, которые еще больше расширят учебные возможности для соискателей образования СНАУ", - добавили в университете.