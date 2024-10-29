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Викладачі СНАУ вирушили до Китаю на два місяці: викладатимуть та обмінуватимуться досвідом

Київ • УНН

 • 16132 перегляди

14 викладачів Сумського національного аграрного університету прибули до Хенанського інституту науки і технологій у Китаї. Вони проведуть там понад 2 місяці для викладання, обміну досвідом та реалізації спільних проєктів.

Викладачі СНАУ вирушили до Китаю на два місяці: викладатимуть та обмінуватимуться досвідом

Представники Сумського національного аграрного університету прибули до Китаю для обміну досвідом та продовження реалізації спільних проєктів, передає УНН із посиланням на повідомлення СНАУ.

Деталі

У рамках договору про співпрацю між СНАУ та Хенанським інститутом науки та технологій 14 викладачів з 4 факультетів (Агротехнологій та природокористування, Ветеринарний факультет, Факультет харчових технологій та Економіка та менеджменту) прибули до Сумського міжнародного коледжу ХІНТ (Китайська Народна Республіка) для обміну досвідом та продовження реалізації спільних проєктів.

Представники СНАУ проведуть в Китаї понад 2 місяці – з 21.10 по 23.12. Метою візиту є: викладання дисципліни відповідно розподілу за договором, узгодження академічних планів, обмін досвідом та вирішення адміністративних завдань.

В університеті зауважили, що це вже не перший візит до коледжу, у весняному семестрі 2023-2024 року делегація викладачів уже була в Сумському міжнародному коледжі ХІНТ. Вони успішно виконали всі завдання що ставились перед ними. До цього коледж в осінньому семестрі 2023-2024 році відвідували радник ректора Володимир Ладика та проректор з наукової та міжнародної діяльності Юрій Данько.

"Викладачі, які знаходяться у Китаї, розповідають, що враження найкращі, офіційна зустріч пройшла у найкращих традиціях Китаю. Були запрошені адміністрація інституту та коледжу а також викладачі відповідних факультетів. Адміністрація університету та студенти тепло зустріли викладачів.

Очікуємо наших викладачів із новими знаннями та навичками, які ще більше розширять навчальні можливості для здобувачів освіти СНАУ", - додали в університеті.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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