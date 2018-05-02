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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьера Армении будут выбирать 8 мая

Киев • УНН

 • 9135 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Выборы премьера Армении соостояться 8 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Премьера Армении будут выбирать 8 мая

"Согласно ч.3 ст.140 конституционного закона РА “Регламент НС”, заявляю, что вопрос избрания премьер-министра РА будет обсужден 8 мая, в 12:00 часов, на созываемом силой закона специальном заседании НС", - сказано в сообщении пресс-службе.

Как сообщал УНН, в Армении в результате акций протеста полностью заблокировано железнодорожное сообщение.

Демонстранты также блокируют центральные улицы Еревана, мосты и международные автомобильные трассы. Перекрыта дорога Ереван-Севан и участок трассы Армения-Грузия. Кроме того, перекрыт доступ в ереванский международный аэропорт Звартноц.

Из-за акций протеста не могут собраться на заседание депутаты парламента Армении. Зарегистрированы только 27 из 105 депутатов. Оппозиция бойкотирует заседание. Депутаты от правящей Республиканской партии, которая занимает большинство мест в Национальном собрании Армении, не могут добраться до парламента.

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