Премьера Армении будут выбирать 8 мая

"Согласно ч.3 ст.140 конституционного закона РА “Регламент НС”, заявляю, что вопрос избрания премьер-министра РА будет обсужден 8 мая, в 12:00 часов, на созываемом силой закона специальном заседании НС", - сказано в сообщении пресс-службе.



Как сообщал УНН, в Армении в результате акций протеста полностью заблокировано железнодорожное сообщение.

Демонстранты также блокируют центральные улицы Еревана, мосты и международные автомобильные трассы. Перекрыта дорога Ереван-Севан и участок трассы Армения-Грузия. Кроме того, перекрыт доступ в ереванский международный аэропорт Звартноц.

Из-за акций протеста не могут собраться на заседание депутаты парламента Армении. Зарегистрированы только 27 из 105 депутатов. Оппозиция бойкотирует заседание. Депутаты от правящей Республиканской партии, которая занимает большинство мест в Национальном собрании Армении, не могут добраться до парламента.