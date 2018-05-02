Прем'єра Вірменії обиратимуть 8 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Вибори прем'єра Вірменії соостояться 8 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу парламенту.
"Згідно з ч.3 ст.140 конституційного закону РА "Регламент НС", заявляю, що питання обрання прем'єр-міністра РА буде обговорено 8 травня, о 12:00 годині, на яке скликається силою закону спеціальному засіданні НС", - сказано в повідомленні прес -службі.
Як повідомляв УНН, у Вірменії в результаті акцій протесту повністю заблоковано залізничне сполучення.
Демонстранти також блокують центральні вулиці Єревана, мости і міжнародні автомобільні траси. Перекрита дорога Єреван-Севан і ділянку траси Вірменія-Грузія. Крім того, перекрито доступ в єреванський міжнародний аеропорт Звартноц.
Через акції протесту не можуть зібратися на засідання депутати парламенту Вірменії. Зареєстровані тільки 27 з 105 депутатів. Опозиція бойкотує засідання. Депутати від правлячої Республіканської партії, яка займає більшість місць в Національних зборах Вірменії, не можуть дістатися до парламенту.