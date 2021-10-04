Премьер Армении назвал условия для встречи с президентом Азербайджана
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обсуждения урегулирования нагорнокарабахского конфликта и приграничных вопросов без ограничения по месту и времени проведения этой встречи. Об этом он заявил в понедельник в Вильнюсе на пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните, пишет УНН.
Детали
“Считаю, что для встречи с президентом Азербайджана нет ограничений по времени и месту проведения этой встречи, потому что у Минской группы ОБСЕ есть соответствующая практика для организации таких встреч. Единственное логическое ограничение то, что такие встречи проводятся в третьих странах”, — отметил он.
“С радостью должны констатировать, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ по сути начали активизацию своей деятельности. Также позитивно оцениваю факт встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке. Мы выразили готовность начать процесс делимитации и демаркации границ, что должен быть начат с создания для этого необходимых условий. В частности, возвращение военнопленных и других удерживаемых лиц является очень важным вопросом”, — сказал Пашинян.
В то же время, Пашинян отметил, что агрессивная риторика Азербайджана препятствуют преодолению атмосферы вражды в регионе. “В результате выборов наш кабмин получил мандат на выполнения работ по открытию эпохи мира для нашего народа и всего региона. Мы полны решимости пройти этот путь, но с сожалением должны отметить, что постоянные нарушения режима прекращения огня, вопрос возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, а также самовольная интерпретация заявления от 9 ноября и агрессивная риторика препятствуют преодолению атмосферы вражды”, — заявил он.
Контекст
Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.