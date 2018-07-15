Премьер Великобритании предостерегла от провала "Brexit"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предостерегает от провала переговоров по выходу страны из Евросоюза. Об этом сообщает DW со ссылкой на Daily Mail, передает УНН.
"Перед нами - масштаб возможностей, и мое послание к стране в эти выходные несложное: нам не следует упускать из виду цель. В противном случае мы рискуем в конечном итоге остаться без "Brexit", - написала Мэй.
Она отметила, что "Brexit", в частности, позволит Лондону построить с ЕС "новые экономические отношения и партнерство в сфере безопасности, которые мы хотим видеть".
Здесь идет речь "о торговых отношениях с другими странами вместо торговли с Европой, а о том, чтобы и то, и другое", подчеркнула Мэй.
Защищая свой план по выходу Великобритании из ЕС, который подвергся критике в рядах сторонников "Brexit", премьер отметила, что это "не длинный список пожеланий, из которого можно выбирать, что понравится", а "сложный план с результатами, больше не является предметом переговоров".
Мэй добавила, что занимает жесткую позицию на переговорах с Брюсселем и не собирается "идти на компромисс в том, что касается национальных интересов".
Напомним, "жестокий" совет по выходу Великобритании из Европейского союза, который дал Президент США Дональд Трамп британской премьеру Терезе Мэй во время их встречи на этой неделе, была в том, что глава правительства Соединенного Королевства должна подать в суд на ЕС.