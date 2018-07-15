Прем'єр Великої Британії застерегла від провалу "Brexit"

"Перед нами - масштаб можливостей, і моє послання до країни в ці вихідні нескладне: нам не слід випускати з уваги мету. В іншому випадку ми ризикуємо в кінцевому підсумку залишитися без "Brexit", - написала Мей.

Вона зазначила, що "Brexit", зокрема, дозволить Лондону побудувати з ЄС "нові економічні відносини і партнерство в сфері безпеки, які ми хочемо бачити".

Тут йде мова "про торговельні відносини з іншими країнами замість торгівлі з Європою, а про те, щоб мати і те, і інше", підкреслила Мей.

Захищаючи свій план по виходу Великобританії з ЄС, який піддався критиці в рядах прихильників "Brexit", прем'єр зазначила, що це "не довгий список побажань, з якого можна вибирати, що сподобається", а "складний план з результатами, більше не є предметом переговорів ".

Мей додала, що займає жорстку позицію на переговорах з Брюсселем і не збирається "іти на компроміс в тому, що стосується національних інтересів".

Нагадаємо, "жорстока" порада щодо виходу Великої Британії з Європейського союзу, яку дав Президент США Дональд Трамп британській прем’єру Терезі Мей під час їхньої зустрічі цього тижня, була в тому, що глава уряду Сполученого Королівства повинна подати в суд на ЄС.