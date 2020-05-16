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Премьер Венгрии заявил, что готов отказаться от расширенных полномочий в конце мая

Киев • УНН

 • 12936 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов отказаться от расширенных полномочий в конце месяца. Об этом сообщает УНН опираясь на данные “Радио Свобода” и Associated Press.

Премьер Венгрии заявил, что готов отказаться от расширенных полномочий в конце мая

Полномочия Орбану были предоставлены парламентом для борьбы с коронавирусом.

“Мы сделали это в демократических рамках ... и мы вернемся к обычному парламентскому правлению”, — сказал Орбан.

По словам премьера Венгрии, страны, лидерам которых предоставили “хорошую власть” во время пандемии, справились с кризисом лучше.

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Орбан добавил, что впоследствии Будапешт предоставит всем возможность “извиниться за ложные обвинения”, звучавшие в адрес венгерских властей из-за расширения его полномочий.

Европейский парламент 14 мая обсуждал верховенство права в Венгрии после того, как премьер-министр страны Виктор Орбан получил чрезвычайные полномочия в рамках пакета экстренных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. Венгрия не имела своего представителя на дебатах после того, как Орбан отказался лично участвовать и предложил взамен послать министра юстиции Джудит Варга — на что не согласился ЕС.

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