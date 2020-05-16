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Грузія вийде з режиму надзвичайного стану наступного тижня – уряд

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Уряд Грузії повідомив, що не продовжить термін дії надзвичайного стану, запровадженого в спробі приборкати поширення коронавірусу. Прем’єр-міністр Ґіорґ Ґахарія 15 травня заявив, що його уряд не проситиме президента і парламент продовжити особливий режим після 22 травня, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Грузія вийде з режиму надзвичайного стану наступного тижня – уряд

Водночас очільник уряду вказав, що обмеження будуть зняті поступово.

Надзвичайні заходи діють у Грузії з 21 березня. Вони передбачають нічну комендантську годину та закриття частини підприємств, включно з багатьма магазинами, ресторанами та кафе.

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Грузинські органи охорони здоров’я станом на 15 травня повідомили про 671 підтверджений випадок COVID-19 та 12 смертей від цієї хвороби.

Раніше стало відомо, що у Грузії надзвичайний стан продовжили до 22 травня.

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