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У Грузії надзвичайний стан продовжили до 22 травня

У Грузії надзвичайний стан продовжили до 22 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Надзвичайний стан в Грузії продовжено до 22 травня. Про це заявив радник прем'єр-міністра Грузії, прес-секретар Іраклій Чіковані, передає УНН з посиланням на Грузія online.

"У зв'язку з пандемією коронавірусу в Грузії 21 березня на один місяць, до 21 квітня, було оголошено надзвичайний стан, однак 14 квітня стало відомо, що уряд звернеться до президента з проханням продовжити надзвичайний стан до 10 травня. Проте сьогодні уряд прийняв рішення продовжити надзвичайний становище в країні до 22 травня", - написало видання.

Нагадаємо, з 17 квітня в Грузії в рамках заходів по боротьбі з COVID-19 заборонені будь-які переміщення легковим автотранспортом.

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