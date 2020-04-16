В Грузии ввели запрет на передвижение легковыми авто
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. С завтрашнего дня в Грузии в рамках мер по борьбе с COVID-19 запрещены любые перемещения легковым автотранспортом. Об этом пишет “Грузия Online”, передаёт УНН.
Так, сообщается, что с 12:00 часов 17 апреля, в сроки действия чрезвычайного положения, по 21 апреля включительно, в стране полностью запрещается передвижение на легковых автомобилях.
Такое решение было принято Координационным советом по борьбе с распространением коронавируса.
Ограничение не будет касаться перевозки грузов и машин дистрибуции.
Также сообщается, что в стране с завтрашнего дня становится обязательным ношение медицинских масок в закрытых пространствах.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Турции в 30 городах и в провинции Зонгулдак на двое суток вводится комендантский час из-за эпидемии коронавируса.