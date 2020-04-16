У Грузії ввели заборону на пересування легковими авто
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Із завтрішнього дня в Грузії в рамках заходів по боротьбі з COVID-19 заборонені будь-які переміщення легковим автотранспортом. Про це пише "Грузія Online", передає УНН.
Так, повідомляється, що з 12:00 годин 17 квітня, в терміни дії надзвичайного стану, до 21 квітня включно, в країні повністю забороняється пересування на легкових автомобілях.
Таке рішення було прийнято Координаційною радою з питань боротьби з розповсюдженням коронавірусу.
Обмеження не стосуватиметься перевезення вантажів і машин дистрибуції.
Також повідомляється, що в країні з завтрашнього дня стає обов'язковим носіння медичних масок в закритих просторах.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні в Туреччині в 30 містах і в провінції Зонгулдак на дві доби вводиться комендантська година через епідемію коронавірусу.