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Країни "Вишеградської четвірки" пообіцяли "Східному партнерству" спільно боротися з коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. У спільній заяві Чехії, Угорщини, Польщі і Словаччини щодо майбутнього "Східного партнерства" четвірка заявила, що "запустить надзвичайну "програму V4EastSolidarity" для країн "Східного партнерства" в рамках Міжнародного Вишеградського фонду, зі спрощеною процедурою, що присвячена зміцненню сфери охорони здоров’я, соціальній та економічній стійкості груп громадян країн "Східного партнерства", порушених пандемією COVID-19 і її наслідками. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Заявлено, що програма має передбачати до 250 000 євро.

Заява була опублікована у відповідь на повідомлення Європейської комісії про майбутнє "Східного партнерства" минулого місяця. Партнерство, що розпочате в 2009 році і об’єднує Україну, Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію й Молдову, покликане наблизити країни до ЄС без конкретної пропозиції про майбутнє членство в блоці.

У документі чотирьох східних країн-членів ЄС не міститься заклик до майбутнього членства в ЄС, але вони кажуть, що "політична асоціація та економічна інтеграція східних партнерів з ЄС залишаються нашою головною метою". Країни "Вишеградської четвірки" також вказують, що підтримують "поступовий доступ наших партнерів до єдиного ринку ЄС, до рівнів, визнаних взаємовигідними для партнерів і країн-членів ЄС".

Заява "Вишеградської четвірки" стане частиною дебатів щодо "Східного партнерства", які міністри закордонних справ країн ЄС мають провести наприкінці місяця, а також щодо саміту "Східного партнерства", який все ще запланований на 18 червня в Брюсселі, хоча він може бути перенесений через коронавірусну пандемію.

Нагадаємо, Польща скликала зустріч лідерів країн Вишеградської четвірки через коронавірус.

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