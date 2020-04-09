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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 5159 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 22633 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 41204 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 44834 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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13:05 • 70003 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130466 просмотра

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Страны "Вышеградской четверки" пообещали "Восточному партнерству" совместно бороться с коронавирусом

Страны "Вышеградской четверки" пообещали "Восточному партнерству" совместно бороться с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 14298 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В совместном заявлении Чехии, Венгрии, Польши и Словакии о будущем "Восточного партнерства" четверка заявила, что "запустит чрезвычайную" программу V4EastSolidarity "для стран" Восточного партнерства "в рамках Международного Вышеградского фонда, с упрощенной процедурой, посвященной укреплению сферы охраны здоровья я, социальной и экономической устойчивости групп граждан стран "Восточного партнерства", нарушенных пандемией COVID-19 и ее последствиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Заявлено, что программа должна предусматривать до 250 000 евро.

Заявление было опубликовано в ответ на сообщение Европейской комиссии о будущем "Восточного партнерства" в прошлом месяце. Партнерство, начатое в 2009 году и которое объединяет Украину, Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию и Молдову, призвано приблизить страны к ЕС без конкретного предложения о будущем членстве в блоке.

В документе четырех восточных стран-членов ЕС не содержится призыв к будущему членству в ЕС, но они говорят, что "политическая ассоциация и экономическая интеграция восточных партнеров по ЕС остаются нашей главной целью». Страны "Вышеградской четверки" также указывают, что поддерживают "постепенный доступ наших партнеров к единому рынку ЕС, до уровней, признанных взаимовыгодными для партнеров и стран-членов ЕС".

Заявление "Вышеградской четверки" станет частью дебатов по "Восточному партнерству", которые министры иностранных дел стран ЕС должны провести в конце месяца, а также по саммиту "Восточного партнерства", который все еще запланирован на 18 июня в Брюсселе, хотя он может быть перенесен из-за коронавирусной пандемии.

Напомним, Польша созвала встречу лидеров стран Вышеградской четверки из-за коронавируса.

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