Страны "Вышеградской четверки" пообещали "Восточному партнерству" совместно бороться с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В совместном заявлении Чехии, Венгрии, Польши и Словакии о будущем "Восточного партнерства" четверка заявила, что "запустит чрезвычайную" программу V4EastSolidarity "для стран" Восточного партнерства "в рамках Международного Вышеградского фонда, с упрощенной процедурой, посвященной укреплению сферы охраны здоровья я, социальной и экономической устойчивости групп граждан стран "Восточного партнерства", нарушенных пандемией COVID-19 и ее последствиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Заявлено, что программа должна предусматривать до 250 000 евро.
Заявление было опубликовано в ответ на сообщение Европейской комиссии о будущем "Восточного партнерства" в прошлом месяце. Партнерство, начатое в 2009 году и которое объединяет Украину, Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию и Молдову, призвано приблизить страны к ЕС без конкретного предложения о будущем членстве в блоке.
В документе четырех восточных стран-членов ЕС не содержится призыв к будущему членству в ЕС, но они говорят, что "политическая ассоциация и экономическая интеграция восточных партнеров по ЕС остаются нашей главной целью». Страны "Вышеградской четверки" также указывают, что поддерживают "постепенный доступ наших партнеров к единому рынку ЕС, до уровней, признанных взаимовыгодными для партнеров и стран-членов ЕС".
Заявление "Вышеградской четверки" станет частью дебатов по "Восточному партнерству", которые министры иностранных дел стран ЕС должны провести в конце месяца, а также по саммиту "Восточного партнерства", который все еще запланирован на 18 июня в Брюсселе, хотя он может быть перенесен из-за коронавирусной пандемии.
Напомним, Польша созвала встречу лидеров стран Вышеградской четверки из-за коронавируса.