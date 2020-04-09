Страны "Вышеградской четверки" пообещали "Восточному партнерству" совместно бороться с коронавирусом

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В совместном заявлении Чехии, Венгрии, Польши и Словакии о будущем "Восточного партнерства" четверка заявила, что "запустит чрезвычайную" программу V4EastSolidarity "для стран" Восточного партнерства "в рамках Международного Вышеградского фонда, с упрощенной процедурой, посвященной укреплению сферы охраны здоровья я, социальной и экономической устойчивости групп граждан стран "Восточного партнерства", нарушенных пандемией COVID-19 и ее последствиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.