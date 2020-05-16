Грузия выйдет из режима чрезвычайного положения на следующей неделе - правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Правительство Грузии сообщило, что не продлит срок действия чрезвычайного положения, введенного в попытке обуздать распространение коронавируса. Премьер-министр Гиорги Гахария 15 мая заявил, что его правительство не будет просить президент и парламент продлить особый режим после 22 мая, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
В то же время глава правительства отметил, что ограничения будут сняты постепенно.
Чрезвычайные меры действуют в Грузии с 21 марта. Они предусматривают ночной комендантский час и закрытие части предприятий, включая многие магазины, рестораны и кафе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страны “Вышеградской четверки” пообещали “Восточному партнерству” совместно бороться с коронавирусом
Грузинские органы здравоохранения по состоянию на 15 мая сообщили о 671 подтвержденном случае COVID-19 и 12 смертей от этой болезни.
Ранее стало известно, что в Грузии чрезвычайное положение продлили до 22 мая.