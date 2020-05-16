Прем’єр Угорщини заявив, що готовий відмовитися від розширених повноважень наприкінці травня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий відмовитися від розширених повноважень наприкінці місяця. Про це повідомляє УНН спираючись на дані "Радіо Свобода" та Associated Press.
Повноваження Орбану були надані парламентом для боротьби з коронавірусом.
“Ми зробили це в демократичних рамках ... і ми повернемося до звичайного парламентського правління”, — сказав Орбан.
За словами прем’єра Угорщини, країни, лідерам яких надали “хорошу владу” під час пандемії, впоралися з кризою краще.
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Орбан додав, що згодом Будапешт надасть усім можливість “вибачитися за неправдиві обвинувачення”, що звучали в адресу угорської влади через розширення його повноважень.
Європейський парламент 14 травня обговорював верховенство права в Угорщині після того, як прем’єр-міністр країни Віктор Орбан отримав надзвичайні повноваження в рамках пакету екстрених заходів, спрямованих на боротьбу з пандемією коронавірусу. Угорщина не мала свого представника на дебатах після того, як Орбан відмовився особисто взяти участь і запропонував натомість послати міністра юстиції Джудіт Варґу — на що не погодився ЄС.