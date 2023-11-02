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Премьер Венгрии Орбан поехал в Казахстан: с Токаевым говорили о нефтехимии, газе и редких металлах

Киев • УНН

 • 166872 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Казахстане провел переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили наращивание объемов двусторонней торговли и энергопроекты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт президента Казахстана.

Премьер Венгрии Орбан поехал в Казахстан: с Токаевым говорили о нефтехимии, газе и редких металлах

Цитата

"Сегодня были достигнуты важные и конкретные договоренности. Особое внимание было уделено наращиванию объемов двусторонней торговли и развитию инвестиционного сотрудничества. (...) Казахстан может обеспечить поставку в Венгрию 95 различных видов товаров на сумму около 700 миллионов долларов. Имеется потенциал по расширению экспорта продукции металлургии, нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства", – сказал Токаев.

Президент Казахстана также отметил, что для дальнейшей активизации инвестиционного партнерства достигнута договоренность о совместной реализации крупных проектов.

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"Будет разработан перечень взаимовыгодных проектов. В целом, определенная работа на данный момент уже проделана. До конца года будет введено в эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение «Рожковское» в Западном Казахстане, в котором участие венгерской нефтегазовой компании MOL составит 192 миллионов долларов. Кроме того, предприятием Globalia планируется строительство солнечных электростанций в ряде регионов страны. Стоимость проекта составляет 150 миллионов долларов. Помимо этого, на следующей неделе в Астане пройдет бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран", – сообщил Токаев.

Стороны, как указано, также обсудили активизацию сотрудничества в сферах транспорта и логистики, атомной энергетики, управления водными ресурсами, добычи редких металлов.

Дополнение

Орбан приехал в Казахстан. Президент Казахстана и премьер-министр Венгрии провели переговоры в узком формате.

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