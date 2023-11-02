Прем'єр Угорщини Орбан поїхав до Казахстану: з Токаєвим говорили про нафтохімію, газ та рідкісні метали
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Казахстані провів переговори з президентом країни Касим-Жомартом Токаєвим. Вони обговорили нарощування обсягів двосторонньої торгівлі та енергопроекти. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт президента Казахстану.
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"Сьогодні було досягнуто важливих і конкретних домовленостей. Особливу увагу було приділено нарощуванню обсягів двосторонньої торгівлі та розвитку інвестиційного співробітництва. (...) Казахстан може забезпечити поставку в Угорщину 95 різних видів товарів на суму близько 700 мільйонів доларів. Є потенціал щодо розширення експорту продукції металургії, нафтохімії, машинобудування, сільського господарства та будівництва", – сказав Токаєв.
Президент Казахстану також зазначив, що для подальшої активізації інвестиційного партнерства досягнуто домовленості про спільну реалізацію великих проектів.
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"Буде розроблено перелік взаємовигідних проектів. Загалом, певна робота наразі вже виконана. До кінця року буде введено в експлуатацію велике газоконденсатне родовище «Рожківське» у Західному Казахстані, у якому участь угорської нафтогазової компанії MOL становитиме 192 мільйони доларів. Окрім того, підприємством Globalia планується будівництво сонячних електростанцій у низці регіонів країни. Вартість проекту становить 150 мільйонів доларів. Окрім цього, наступного тижня в Астані пройде бізнес-форум за участю підприємців двох країн", – повідомив Токаєв.
Сторони, як зазначено, також обговорили активізацію співробітництва у сферах транспорту і логістики, атомної енергетики, управління водними ресурсами, видобутку рідкісних металів.
Доповнення
Орбан приїхав до Казахстану. Президент Казахстану і прем'єр-міністр Угорщини провели переговори у вузькому форматі.