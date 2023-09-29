Премьер Венгрии Орбан: перед переговорами о членстве в ЕС с Украиной нужно решить "трудные вопросы"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что необходимо будет найти ответы на «очень трудные вопросы», прежде чем Европейский Союз сможет даже начать переговоры о членстве с Украиной, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
В декабре страны ЕС должны решить, позволить ли Украине начать переговоры о вступлении, что потребует единодушной поддержки всех 27 членов. Дипломаты заявили, что Венгрия может стать помехой.
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"Мы не можем избежать вопроса – когда осенью у нас будут переговоры в Брюсселе о будущем Украины – можем ли мы действительно серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, начать переговоры о присоединении со страной, которая находится в состоянии войны", - заявил Орбан государственному радио.
"Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они бегут... принять страну в ЕС, не зная ее параметров. Это было бы беспрецедентно", - отметил он.
"Поэтому я думаю, что нам нужно ответить на очень долгие и трудные вопросы, прежде чем мы фактически примем решение о начале переговоров о вступлении", - сказал Орбан.
Дополнение
Издание указывает, что Орбан развивает более теплые связи с москвой, чем многие его коллеги из ЕС, и неоднократно конфликтовал с Киевом, в том числе по поводу права этнических венгров учиться на своем родном языке после того, как Украина приняла в 2017 году закон, ограничивающий использование языков меньшинств в школах.
В понедельник Орбан заявил парламенту, что Венгрия не будет поддерживать Украину ни по одному вопросу в международных отношениях, пока там не будет "восстановлено" языковых прав этнических венгров.
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