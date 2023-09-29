Прем'єр Угорщини Орбан: перед переговорами про членство в ЄС з Україною потрібно вирішити "важкі питання"

У грудні країни ЄС мають вирішити, чи дозволити Україні розпочати переговори про вступ, що вимагатиме одностайної підтримки всіх 27 членів. Дипломати заявили, що Угорщина може стати на заваді.

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"Ми не можемо уникнути питання – коли восени у нас будуть переговори у Брюсселі про майбутнє України – чи можемо ми справді серйозно розглянути питання про членство країни, розпочати переговори про приєднання з країною, яка перебуває у стані війни", - заявив Орбан державному радіо.

"Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, наскільки велике її населення, оскільки вони тікають... прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів. Це було б безпрецедентно", - зазначив він.

"Тому я думаю, що нам потрібно відповісти на дуже довгі та важкі питання, перш ніж ми фактично ухвалимо рішення про початок переговорів щодо вступу", - сказав Орбан.

Доповнення

Видання вказує, що Орбан розвиває тепліші зв'язки з москвою, ніж багато його колег з ЄС, і неодноразово конфліктував з Києвом, у тому числі з приводу права етнічних угорців вчитися своєю рідною мовою після того, як Україна ухвалила у 2017 році закон, що обмежує використання мов меншин у школах.

У понеділок Орбан заявив парламенту, що Угорщина не підтримуватиме Україну ні з одного питання у міжнародних відносинах, доки там не буде "відновлено" мовних прав етнічних угорців.

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