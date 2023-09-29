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Прем'єр Угорщини Орбан: перед переговорами про членство в ЄС з Україною потрібно вирішити "важкі питання"

Прем'єр Угорщини Орбан: перед переговорами про членство в ЄС з Україною потрібно вирішити "важкі питання"

Київ • УНН

 • 367378 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що необхідно буде знайти відповіді на «дуже важкі питання», перш ніж Європейський Союз зможе навіть розпочати переговори щодо членства з Україною, пише УНН з посиланням на Reuters.

У грудні країни ЄС мають вирішити, чи дозволити Україні розпочати переговори про вступ, що вимагатиме одностайної підтримки всіх 27 членів. Дипломати заявили, що Угорщина може стати на заваді.

Цитата

"Ми не можемо уникнути питання – коли восени у нас будуть переговори у Брюсселі про майбутнє України – чи можемо ми справді серйозно розглянути питання про членство країни, розпочати переговори про приєднання з країною, яка перебуває у стані війни", - заявив Орбан державному радіо.

"Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, наскільки велике її населення, оскільки вони тікають... прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів. Це було б безпрецедентно", - зазначив він.

"Тому я думаю, що нам потрібно відповісти на дуже довгі та важкі питання, перш ніж ми фактично ухвалимо рішення про початок переговорів щодо вступу", - сказав Орбан.

Доповнення

Видання вказує, що Орбан розвиває тепліші зв'язки з москвою, ніж багато його колег з ЄС, і неодноразово конфліктував з Києвом, у тому числі з приводу права етнічних угорців вчитися своєю рідною мовою після того, як Україна ухвалила у 2017 році закон, що обмежує використання мов меншин у школах.

У понеділок Орбан заявив парламенту, що Угорщина не підтримуватиме Україну ні з одного питання у міжнародних відносинах, доки там не буде "відновлено" мовних прав етнічних угорців.

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