Премьер: в 4 квартале 2018 может произойти высокий экономический рост

"Если нам удастся консолидироваться и принять десяток инициатив экономических, в четвертом квартале 2018 будет супер классный экономический рост. И это люди будут чувствовать", - сказал он.

Как известно, в IІI квартале 2017 ВВП Украины вырос на 2,1% в годовом измерении, незначительно замедлившись с 2,3% процентных пунктов во II квартале. Сезонно скорректированный уровень реального ВВП повысился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что динамика роста ВВП Украины в 2018 году будет зависеть от развития инфраструктуры, в частности от "Укрзализныци".