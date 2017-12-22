Прем'єр: у 4 кварталі 2018 року може відбутися високе економічне зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. В Україні у 4 кварталі 2018 року може відбутися високе економічне зростання, якщо парламент підтримає низку економічних ініціатив уряду. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"Якщо нам вдасться консолідуватися і прийняти десяток ініціатив економічних, у четвертому кварталі 2018 року буде супер класний економічний ріст. І це люди будуть відчувати", - сказав він.
Як відомо, у IІI кварталі 2017 року ВВП України виріс на 2,1% у річному вимірі, незначно сповільнившись з 2,3% процентних пунктів у ІI кварталі. Сезонно скоригований рівень реального ВВП підвищився на 0,2% порівняно з попереднім кварталом.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що динаміка зростання ВВП України у 2018 році залежатиме від розвитку інфраструктури, зокрема від “Укрзалізниці”.