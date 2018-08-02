Премьер рассказал, как продвигается ремонт дорог

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Более половины запланированных работ по ремонту дорог уже выполнены. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Чернигов с целью проверки качества дорог, которые строятся в регионе, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.

“Ремонты дорог сейчас ведутся по всей стране, и более половины запланированных работ уже выполнены. При этом обновляются трассы не только государственного и международного значения, но и местные дороги, на которые в этом году выделено 11,5 млрд грн средств государственного бюджета”, — сказал Гройсман.

Он также уточнил, что одним из первых проектов пятилетнего плана соединения областных центров Украины качественными автодорогами станет обновление дороги “Киев-Чернигов”.

“Планируем осенью подписать соглашение с международными финансовыми организациями на 160 млн евро, которые будут направлены на полную реконструкцию дороги „Киев — Чернигов“. Работы начнутся весной”, — сообщил премьер-министр.

Напомним, Черновицкая и Сумская области стали аутсайдерами по выполнению плана по ремонту дорог.

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