Премьер рассказал, как продвигается ремонт дорог

“Ремонты дорог сейчас ведутся по всей стране, и более половины запланированных работ уже выполнены. При этом обновляются трассы не только государственного и международного значения, но и местные дороги, на которые в этом году выделено 11,5 млрд грн средств государственного бюджета”, — сказал Гройсман.

Он также уточнил, что одним из первых проектов пятилетнего плана соединения областных центров Украины качественными автодорогами станет обновление дороги “Киев-Чернигов”.

“Планируем осенью подписать соглашение с международными финансовыми организациями на 160 млн евро, которые будут направлены на полную реконструкцию дороги „Киев — Чернигов“. Работы начнутся весной”, — сообщил премьер-министр.

Напомним, Черновицкая и Сумская области стали аутсайдерами по выполнению плана по ремонту дорог.