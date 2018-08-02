Прем'єр розповів, як просувається ремонт доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Понад половина запланованих робіт з ремонту доріг вже виконані. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час робочої поїздки до Чернігова з метою перевірки якості доріг, які будуються в регіоні, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.
“Ремонти доріг зараз ведуться по всій країні, і понад половина запланованих робіт вже виконані. При цьому оновлюються траси не тільки державного й міжнародного значення, а й місцеві дороги, на які цього року виділено 11,5 млрд грн коштів державного бюджету”, — сказав Гройсман.
Він також уточнив, що одним з перших проектів п’ятирічного плану з’єднання обласних центрів України якісними автодорогами стане оновлення дороги “Київ-Чернігів”.
“Плануємо восени підписати угоду з міжнародними фінансовими організаціями на 160 млн євро, які будуть спрямовані на повну реконструкцію дороги “Київ — Чернігів”. Роботи розпочнуться навесні", — повідомив прем’єр-міністр.
Нагадаємо, Чернівецька та Сумська області стали аутсайдерами щодо виконання плану з ремонту доріг.