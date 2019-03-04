Премьер РФ заявил, что для продления "Турецкого потока" через Болгарию "нужны твердые гарантии ЕС"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Решение о продлении газопровода “Турецкий поток” через Болгарию может быть принято только при получении твердых гарантий того, что Евросоюз не будет препятствовать поставкам газа по данному маршруту. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете “Труд” в преддверии своего визита в Софию, информирует УНН.
“Новая ветка не должна повторить печальную судьбу „Южного потока“. Так что решение о продлении „Турецкого потока“ через болгарскую территорию зависит от того, удастся ли Софии получить твердые гарантии, что ЕС не будет чинить препятствия планам поставок газа по новому газопроводу”, — сказал Медведев.
По словам Медведева, “вариант продления второй ветки „Турецкого потока“ на Болгарию, Сербию и Венгрию сейчас прорабатывается”. “Но окончательное решение зависит не только от нас. Выбор между различными вариантами продолжения „Турецкого потока“ во многом будет определяться готовностью газотранспортной инфраструктуры. Что, в свою очередь, зависит от заинтересованности и конкретных действий правительств соответствующих стран”, — подчеркнул премьер-министр РФ.
Как сообщал УНН, Медведев обвинил США в разрушении конструктивного диалога касательно Венесуэлы.