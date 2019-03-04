Премьер РФ заявил, что для продления "Турецкого потока" через Болгарию "нужны твердые гарантии ЕС"

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 23831 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 116575 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120084 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122553 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121619 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 152968 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117210 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141233 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145149 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Премьер РФ заявил, что для продления "Турецкого потока" через Болгарию "нужны твердые гарантии ЕС"

Премьер РФ заявил, что для продления "Турецкого потока" через Болгарию "нужны твердые гарантии ЕС"

Киев  •  УНН

 • 8175 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Решение о продлении газопровода “Турецкий поток” через Болгарию может быть принято только при получении твердых гарантий того, что Евросоюз не будет препятствовать поставкам газа по данному маршруту. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете “Труд” в преддверии своего визита в Софию, информирует УНН.

“Новая ветка не должна повторить печальную судьбу „Южного потока“. Так что решение о продлении „Турецкого потока“ через болгарскую территорию зависит от того, удастся ли Софии получить твердые гарантии, что ЕС не будет чинить препятствия планам поставок газа по новому газопроводу”, — сказал Медведев.

По словам Медведева, “вариант продления второй ветки „Турецкого потока“ на Болгарию, Сербию и Венгрию сейчас прорабатывается”. “Но окончательное решение зависит не только от нас. Выбор между различными вариантами продолжения „Турецкого потока“ во многом будет определяться готовностью газотранспортной инфраструктуры. Что, в свою очередь, зависит от заинтересованности и конкретных действий правительств соответствующих стран”, — подчеркнул премьер-министр РФ.

Как сообщал УНН, Медведев обвинил США в разрушении конструктивного диалога касательно Венесуэлы.

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