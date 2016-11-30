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Премьер: в течение 2016 года правительство обеспечило рост соцстандартов на 16,1%

Киев • УНН

 • 6599 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В течение 2016 года, дважды проведя повышение социальных стандартов, правительство обеспечило их рост на 16,1%. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, открывая заседание правительства в среду, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Премьер: в течение 2016 года правительство обеспечило рост соцстандартов на 16,1%

По словам В.Грйосмана, с 1 декабря, согласно решению правительства и изменений в законодательство, поддержанных парламентом, будут повышены минимальные социальные стандарты чуть больше чем на 10%. В частности, с 1 января 2017 года произойдет рост в два раза минимальной заработной платы — до 3200 грн. Также в декабре в среднем на 117 грн будет повышена минимальная пенсия по возрасту. В частности, минимальный размер пенсий шахтеров в декабре возрастет на 351 грн, минимальная пенсионная выплата в случае потери кормильца — на 117-175 грн, минимальный размер пенсии в случае потери кормильца из числа военнослужащих — на 234 грн., минимальная пенсионная выплата инвалидам войны и инвалидам — участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС — на 193-333 грн, государственная социальная помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам — на 239,9 грн, государственная социальная помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам — на 208,9-239,9 грн, помощь на детей, находящихся под опекой или попечительством — на 254-316 грн, помощь на детей одиноким матерям (максимальный размер) — 127-158 грн, пособие по уходу за инвалидами с психическими заболеваниями — на 150 грн.

В то же время, по словам главы правительства, рост прожиточного минимума с 1 декабря по сравнению с маем, для трудоспособных лиц будет составлять около 150 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 158 грн, для лиц, которые потеряли работоспособность, — 117 грн.

Напомним, сегодня на заседании правительства Премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил, что с 1 января минимальная заработная плата в Украине вырастет до 3200 гривен.

Украинские Национальные Новости

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