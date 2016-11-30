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Прем’єр: протягом 2016 року уряд забезпечив зростання соцстандартів на 16,1%

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Протягом 2016 року, двічі здійснивши підвищення соціальних стандартів, уряд забезпечив їх зростання на 16,1%. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду у середу, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.

Прем’єр: протягом 2016 року уряд забезпечив зростання соцстандартів на 16,1%

За словами В.Грйосмана, з 1 грудня, відповідно до рішення уряду і змін до законодавства, підтриманих парламентом, будуть підвищені мінімальні соціальні стандарти трохи більше ніж на 10%. Зокрема, з 1 січня 2017 року відбудеться зростання вдвічі мінімальної заробітної плати — до 3200 грн. Також у грудні в середньому на 117 грн буде підвищена мінімальна пенсія за віком. Зокрема, мінімальний розмір пенсій шахтарів у грудні зросте на 351 грн, мінімальна пенсійна виплата у разі втрати годувальника — на 117-175 грн, мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника з числа військовослужбовців — на 234 грн, мінімальна пенсійна виплата інвалідам війни та інвалідам — учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС — на 193-333 грн, державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам — на 239,9 грн, державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам — на 208,9-239,9 грн, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням — на 254-316 грн, допомога на дітей одиноким матерям (максимальний розмір) — 127-158 грн, допомога по догляду за інвалідами з психічними захворюваннями — на 150 грн.

Водночас, за словами очільника уряду, зростання прожиткового мінімуму з 1 грудня порівняно з травнем, для працездатних осіб становитиме близько 150 грн, для дітей віком від 6 до 18 років — 158 грн, для осіб, які втратили працездатність, — 117 грн.

Нагадаємо, сьогодні на засідання уряду Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підтвердив, що з 1 січня мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 3,2 тисяч гривень.

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