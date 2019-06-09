Премьер Молдавии Санду созвала заседание министров на 10 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Премьер-министр Молдавии Майя Санду, назначение которой Конституционный суд накануне признал неконституционным, в ходе брифинга в воскресенье созвала заседание министров на 10 июня. Об этом пишет tv8.md, передаёт УНН.
Так, Санду заявила, что завтра в 11:00 состоится заседание правительства.
По словам премьер-министра, на заседании правительство предложит первые отставки и назначения. Также она подчеркнула, что коалицию проевропейского блока ACUM и Партии социалистов поддерживают не только жители Молдовы и гражданское общество, но и международные и европейские структуры.
“Мы получили письмо от Совета Европы, от всех посольств со словами поддержки”, — подчеркнула Санду.
Напомним, в субботу, 8 июня Конституционный суд Республики Молдова опубликовал решение, в котором признается неконституционным назначение на пост премьер-министра страны сопредседатели блока ACUM и лидера оппозиционной партии PAS Майи Санду.
Ранее 8 июля был утвержден новый состав правительства Молдовы во главе с Санду.