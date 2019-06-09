Прем'єр Молдови Санду скликала засідання міністрів на 10 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду, призначення якої Конституційний суд напередодні визнав неконституційним, в ході брифінгу в неділю скликала засідання міністрів на 10 червня. Про це пише tv8.md, передає УНН.
Так, Санду заявила, що завтра о 11:00 відбудеться засідання уряду.
За словами прем’єр-міністра, на засіданні уряд запропонує перші відставки і призначення.
Також вона підкреслила, що коаліцію проєвропейського блоку ACUM і Партії соціалістів підтримують не тільки жителі Молдови і громадянське суспільство, а й міжнародні та європейські структури.
“Ми отримали лист від Ради Європи, від усіх посольств зі словами підтримки”, — підкреслила Санду.
Нагадаємо, в суботу, 8 червня Конституційний суд Республіки Молдова опублікував рішення, в якому визнається неконституційним призначення на пост прем’єр-міністра країни співголови блоку ACUM і лідера опозиційної партії PAS Майї Санду.
Раніше 8 липня був затверджений новий склад уряду Молдови на чолі з Санду.